Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

COVID-19: Комиссия обсудила стратегию ведения бессимптомных случаев заражения 

COVID-19: Комиссия обсудила стратегию ведения бессимптомных случаев заражения 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на заседании была представлена информация о статистике подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении, текущей динамике, состоянии здоровья инфицированных людей, объемах тестирования.

В контексте предстоящих шагов были обсуждены стратегия ведения бессимптомных случаев заражения и механизмы контроля самоизоляции. В частности, были затронуты вопросы контроля цепочек распространения коронавируса с использованием технологических инструментов, проводимые в различных направлениях по предотвращению распространения эпидемии работы, результаты инспекционных проверок и применение мер ответственности в случае нарушений. Были также обсуждены вопросы, связанные с управляемостью эпидемиологической проблемы, насыщенностью и перегрузкой системы здравоохранения.

Премьер-министр поручил ответственным лицам продолжить инспекционные работы по проверке соблюдения установленных комендатурой правил.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации