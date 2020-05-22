В НС Арцаха приняли возглавляемую председателем НС Армении делегацию

22-го мая состоялась встреча председателя Национального Собрания Республики Арцах Артура Товмасяна и председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, Арарат Мирзоян от имени НС Армении и от себя лично поздравил новоизбранного председателя парламента Республики Арцах и выразил готовность продолжать расширять тесное сотрудничество между парламентами двух республик.

Поблагодарив Арарата Мирзояна за визит в Арцах парламентской делегации Армении, Артур Товмасян высоко оценил роль Национального собрания Республики Армения в деле представления позиции Арцаха в различных парламентских кругах. Председатель НС также выразил уверенность, что сотрудничество двух парламентов и впредь будет активно расширяться.

Затем встреча председателей НС продолжилась в расширенном составе с участием депутатов парламентов двух республик.

Приветствуя присутствующих, председатель НС Артур Товмасян коснулся сотрудничества парламентов Армении и Арцаха, отметив, что параллельно с работой межпарламентской комиссии считает необходимым также тесное взаимодействие между постоянными комиссиями двух парламентов.

Говоря о внешних связях парламента, председатель НС подчеркнул углубление связей со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, занимающейся карабахским конфликтом, подчеркнув в этом процессе роль парламента Армении.

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян, поздравив присутствующих с общегосударственными выборами, коснулся сотрудничества парламентов Арцаха и Армении, подчеркнув роль парламентской дипломатии в представлении позиции государства.

«Результат мирных переговоров и окончательное решение Арцахской проблемы должны быть основаны на реализации права народа Арцаха на свободное самоопределение, и не может быть какого-либо решения без согласия народа Арцаха и Армении», - отметил Арарат Мирзоян.

На встрече депутаты парламентов двух армянских республик выступили с речами и предложениями как о расширении дружественных кругов Арцаха, так и о разработке новых путей сотрудничества с парламентами разных стран.