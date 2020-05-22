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Премьер-министр Малайзии проведет в режиме самоизоляции 14 дней. Regnum

Премьер-министр Малайзии проведет в режиме самоизоляции 14 дней. Regnum

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин отправлен на домашний карантин, так как мог заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Глава правительства проведет в режиме самоизоляции 14 дней, ранее он присутствовал на встрече с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

«Всем членам собрания необходимо пройти обследование и уйти на 14-дневный карантин», — говорится в заявлении главы правительства, посвященного указанной проблеме.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась на всю планету, число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 100 тыс. человек.

 


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