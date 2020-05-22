Газета “Айастани Анрапетутюн”: История одного героического сражения

“Сегодня День рождения Командоса - генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна. Освобождение Шуши и Командос: эти понятия уже едины в восприятии народа. Поздравим генерала с Днем рождения и вместе с ним еще раз вспомним эпизоды освобождения Шуши.

“При взятии Шуши, - вспоминает генерал, - нельзя было идти ва-банк. В то время было четкое осознание того, что мы либо проиграем, либо победим. Нельзя было сказать, что победа будет легкой, но все знали, что не имели права проигрывать. Мы думали, что освобождение Шуши займет 3 - 4 дня. И если бы мы не взяли его через 3 - 4 дня, то должны были бы окружить город. Я приехал в Армению для согласования действий с руководством. Руководство согласилось, но спросили, сколько у меня солдат и сколько азербайджанцев? (в те дни Командос был главнокомандующим Вооруженными силами Нагорного Карабаха - ред.). В то время в Карабахе в общей сложности было 6700 солдат, для освобождения Шуши мы планировали участие 2500. Хотя, потом к ним присоединились врачи и другие, число достигло 3000 человек. А по военным законам для освобождения такой местности понадобилось бы 7500-10 000 солдат. И оружия было мало. Из Шуши каждый день обстреливались Степанакерт и близлежащие села. В ночь на 8 мая в 2: 30 мы начали бомбить позиции противника “градом, пулеметами, всем что у нас было. Через 26,5 часов мы вошли в Шуши...”.

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