Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

В ходе широкомасштабных военных учений были задействованы РСЗО “Смерч”

В ходе широкомасштабных военных учений были задействованы РСЗО “Смерч”

На полигоне "Баграмян" министерства обороны Армении 21 мая состоялся этап боевой стрельбы крупномасштабных тактических военных учений на тему "Подготовка и ведение боевых действий артиллерийской бригады Вооруженных сил в оборонительной операции".

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Республики Армения, в учениях были задействованы системы оперативного запуска тактических ракет, реактивные системы залпового огня “Смерч”.

Предварительные результаты учений положительные. Военнослужащие действовали слаженно и оперативно, превосходно выполняя поставленные боевые задачи.

Целью учения была проверка возможностей командиров, штабов и персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, а также улучшение практических навыков и полевой подготовки военнослужащих.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации