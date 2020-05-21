В ходе широкомасштабных военных учений были задействованы РСЗО “Смерч”

На полигоне "Баграмян" министерства обороны Армении 21 мая состоялся этап боевой стрельбы крупномасштабных тактических военных учений на тему "Подготовка и ведение боевых действий артиллерийской бригады Вооруженных сил в оборонительной операции".

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Республики Армения, в учениях были задействованы системы оперативного запуска тактических ракет, реактивные системы залпового огня “Смерч”.

Предварительные результаты учений положительные. Военнослужащие действовали слаженно и оперативно, превосходно выполняя поставленные боевые задачи.

Целью учения была проверка возможностей командиров, штабов и персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, а также улучшение практических навыков и полевой подготовки военнослужащих.