COVID-19. В мире скончалось более 330 тысяч человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 113 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 330 тыс. Излечились 2 млн 039 тыс 698 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 593 тыс 429 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 94 тыс 963 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 317 тыс 554, число летальных исходов - 3 099.

Число инфицированных в Бразилии – 294 тыс 152. Число смертей составляет 19 тыс 038. В Испании число подтвержденных случаев – 279 тыс 524. Число смертности в Испании составило 27 тыс 888 человек.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 248 тыс 293, умерших - 35 тыс 704. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 227 тыс 364 человек, смертность - 32 тыс 330. Во Франции - 181 тыс 575 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 132. В Германии – 178 тыс 531 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 270.

Число подтвержденных случаев в Турции – 152 тыс 587, скончались 4 тыс 222.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 129 тыс 341 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 249. За Ираном, по числу инфицированных, следуют Индия и Перу.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 967 инфицированных, 2 новых случая, скончались 4 тыс 634 человека.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 721, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 37 тыс 097 подтвержденных случаев, смертность - 16. Число заразившихся в ОАЭ достигло 26 тыс 004, здесь зарегистрировано 233 случаев смерти.

В Кувейте - 18 тыс 609 случаев заражения, зарегистрировано 129 летальных случаев. В Египте – 14 тыс 229 случаев, здесь скончались 680 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 724, смертность - 134. В Ливане зарегистрировано 1024 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 58 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

Google назвал запрещенные темы публикаций в YouTube о коронавирусе

Технологическая корпорация Google, которой принадлежит сервис видеохостинга YouTube, актуализировала правила в отношении видеоконтента на тему коронавируса SARS-CoV-2. На платформе YouTube запрещена публикация роликов о коронавирусной инфекции, которые потенциально могут причинить серьезный вред здоровью, отмечается в статье, размещенной на сайте Google в среду, 20 мая.

На видеоплатформе запрещено размещать материалы, в которых сообщаются сведения о лечении, профилактике, диагностике и передаче коронавируса, противоречащие официальным источникам - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местным органам здравоохранения, указала корпорация.

В частности, в эти категории входят утверждения о том, что коронавируса не существует или от него не умирали люди, призывы лечить инфекцию средствами народной медицины, утверждения о существовании вакцины или лекарства от коронавируса.

Кроме того, к запрещенному контенту отнесли утверждения о том, что коронавирус не распространяется в отдельных климатических условиях, что отдельные люди или группы людей невосприимчивы к нему и не могут являться переносчиками. Компания также запретила ставить под сомнение рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения, в частности, касающихся соблюдения социальной дистанции и самоизоляции.

В качестве примеров недопустимого контента о коронавирусе приводятся также призывы отказаться от азиатской еды, утверждения о возможности очистки воздуха с помощью фейерверков и происхождении вирусной пневмонии COVID-19 от сети 5G.

Запрещенный контент компания будет удалять, а за повторные нарушения будут блокироваться аккаунты пользователей, отмечается далее.

Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера рассказала, что власти рассматривают возможность создания "коридоров безопасности" для иностранных туристов.

"Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента", — сказала она в интервью Financial Times.— Мы бы знали, что статистически вероятность человека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте".

Ранее министр транспорта страны Хосе Луис Абалос сообщил, что Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране.

В настоящее время там введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Могут въезжать лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.

Литва планирует возобновить воздушное сообщение с Норвегией

Правительство Литвы поддержало предложение МИД республики о возобновлении воздушного сообщения с Норвегией, сообщили в пресс-службе правительства.

Рейсы планируется возобновить в Осло, Олесунн, Берген. Запросы на возобновление рейсов ранее поступили от авиакомпаний AirBaltic и WizzAir.

Напомним, с 13 мая Литва возобновила воздушное сообщение с Германией. С 18 мая запущен авиарейс Вильнюс — Рига, с 25 мая планируется запустить рейс Вильнюс — Таллин.

Европейские агентства рекомендовали сократить число пассажиров в самолетах из-за COVID-19

Обязательное использование масок, дистанцирование и уменьшение количества пассажиров в самолетах, дезинфекция - таковы основные рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для полетов на лайнерах в период пандемии коронавируса, сообщает в четверг бельгийская газета Le Soir.

Маски рекомендованы для всех пассажиров и персонала с момента их прибытия в аэропорт и вплоть до пункта назначения, исключая детей до шести лет. Маски должны меняться каждые четыре часа, пассажиры должны запасаться ими в достаточных количествах на полет, но авиакомпаниям также рекомендовано иметь резерв этих средств защиты для удовлетворения потребности в них.

Рекомендуется соблюдать физическое дистанцирование в 1,5 м между людьми, "насколько это возможно", на всех этапах полета, "когда это позволяют число пассажиров и конфигурация салона", отмечается в документе. Добиться этого предлагается, оставляя хотя бы одно промежуточное кресло незанятым, увеличив дистанцию между креслами или оставляя пустым каждый второй ряд кресел.

Если такое дистанцирование невозможно, то "пассажиры и члены экипажа должны постоянно применять все другие превентивные меры", говорится в документе.

При этом, комментирует Le Soir, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая объединяет 290 авиакомпаний, уже выразила свое несогласие с такими мерами дистанцирования, полагая, что они уменьшат загрузку воздушных судов до уровня убыточности, и это ощутимо поднимет цены на билеты.

Помимо соблюдения таких мер гигиены, как частое мытье рук и дезинфекция оборудования, EASA и ECDC высказываются также за то, чтобы услуги, предоставляемые на борту, были сведены к "необходимому минимуму", а доступ в терминалы аэропортов предоставлялся только пассажирам и персоналу.

В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19

Более 40 тысяч работников сферы здравоохранения со всего мира примут участие в глобальном тестировании двух противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина на предмет эффективности в предотвращении заражения COVID-19, в четверг испытания начинаются в британских городах Брайтон и Оксфорд, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте базирующегося в Бангкоке исследовательского центра тропической медицины Mahidol Oxford (MORU).

"Лабораторные исследования показывают, что эти хорошо зарекомендовавшие себя препараты могут быть эффективными для профилактики и лечения COVID-19, однако убедительных доказательств нет. Несмотря на это, препараты широко рекомендуются и применяются в некоторых странах, поэтому выяснить то, могут ли они защищать от COVID-19 - да или нет - чрезвычайно важно", - говорится в релизе.

Как сообщается, в исследовании COPCOV, проводимом MORU при поддержке Оксфордского университета и благотворительной организации Wellcome, примут участие свыше 40 тысяч работников сферы здравоохранения из Европы, Африки, Азии и Южной Америки, которые напрямую контактируют с зараженными коронавирусом пациентами. Цель испытания - окончательно определить, являются ли гидроксихлорохин и хлорохин эффективными для предупреждения COVID-19.

Участники исследования в течение 3 месяцев будут получать гидроксихлорохин, хлорохин или плацебо. При этом выбор будет случайным и человек не будет знать, принимает ли он препарат или плацебо, отмечается в релизе.

Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.

В Грузии после 22 мая вместе с режимом ЧП отменят комендантский час

Правительство Грузии решило не продлевать комендантский час, после того как в стране с 22 мая будет отменен режим чрезвычайного положения. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Крайне важно постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни как в экономическом плане, так и социальном, поэтому правительство приняло решение, что режим чрезвычайного положения не будет продлен и, соответственно, не будет продлен комендантский час", - отметил Гахария, выступление которого на заседании правительства в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди".

Вместе с тем глава правительства отметил, что после отмены режима ЧП в руках властей должны остаться определенные рычаги, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вводить определенные ограничения без повторного объявления чрезвычайного положения. Для этого он попросил парламент своевременно принять поправки в закон "Об общественном здоровье", которые уже находятся на рассмотрении депутатов.