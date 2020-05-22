“Ереванский бестселлер”: “Три поросенка” вновь востребованы: детская литература, апрель, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за апрель.

На первой горизонтали детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и комната секретов” на второй горизонтали. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

Третье место занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают тяжелые испытания.

Сказка “Дед и репка”, в переводе Атабека Хнкояна, известная всем малышам, на 4-м месте.

На пятом месте – сказка “Волк и семеро козлят”. Мать козлиха, выходя из дома, наказывает козлятам опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк - герой сказки братьев Гримм пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

“Маугли” Редьярда Киплинга занимает шестое место. Киплинг долгие годы жил в Индии, слышал от местных жителей много рассказов, среди которых и рассказ о мальчике, выросшем в стае волков. Именно эту историю Киплинг изложил в книге “Маугли”.

Книжка “Волшебные пуговицы” супруги президента Армении Нуне Саркисян на седьмом месте. Садап Дарзи было десять лет. У нее были длинные каштановые волосы и большие карие глаза. Садап со своей мамой жила в столице, в небольшом доме. Но из-за злых Вашивошев, ведьм и колдунов в город вместе с холодной зимой проникают и проблемы. Бесстрашная героиня сказки решает эти проблемы. И так начинаются ее приключения, полные испытаний...

“Петрос и луна” Алис Бриер-Хакет на восьмом месте. Маленький Петрос мечтает подарить своей маме самый прекрасный подарок – луну. Но луна ведь очень высоко. Петрос просит у всех помощи, обещая каждому по маленькому кусочку луну ... но ее хватит на всех людей.

На девятом месте сборник “Сказки” Ованеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат популярные темы и повествования.

На десятом месте - “Пеппи Длинный чулок” Астрид Линдгрен. Знаменитая шведская детская писательница Астрид Линдгрен вошла в детскую литературу рассказами о Пеппи. В книге первая повесть о шаловливой девчушке, обладающей необычной силой - Пеппи Длинный чулок. Она была написана в 1944 году, и с этого времени стала одной из самых любимых детских книг в мире.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).