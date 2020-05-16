Обсуждался вопрос строительства в Ереване автобусного депо по международным стандартам.

Как сообщили Арменпресс из офиса вице-премьера, под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 15 мая в удаленном режиме состоялось заседание совета правления “Программы дорожного коридора Север-Юг, инвестиционной программы стабильного городского развития и программы модернизации Северного коридора”.

Были затронуты вопросы, связанные с проектированием дорожного участка Исаков-Аршакуняц в рамках Инвестиционной программы устойчивого городского развития.

Учитывая, что с Европейским банком реконструкции и развития достигнуто соглашение о покупке 100 автобусов для решения транспортной проблемы Еревана и уже объявлен тендер на их приобретение, был обсужден вопрос строительства в рамках Инвестиционной программы устойчивого городского развития нового автобусного депо, которое будет соответствовать международным стандартам.

По итогам заседания было принято решение начать работы по обсужденным вопросам, и вице-премьер в этой связи дал соответствующие поручения.