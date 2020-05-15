Введенный в Грузии режим ЧП отменят после 22 мая. РИА Новости

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения больше не будет продлен и завершится 22 мая.

"Мы приняли решение, что больше не обратимся к президенту (Саломе Зурабишвили - ред.) и парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения", - заявил Гахария на заседании с членами правительства. По его словам, это не значит, что все ограничения будут сняты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Режим ЧП действует в Грузии до 22 мая, ранее он был несколько раз продлен. Сейчас число выявленных случаев коронавируса составляет 671, более половины заболевших вылечились, 12 скончались.