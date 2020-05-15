Ашот Гулян прокомментировал слухи о своем назначении на пост главы МИД Арцаха

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян слухи о своем назначении на должность министра иностранных дел связывает с занимаемой ранее должностью в исполнительном органе.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал Ашот Гулян.

“Не знаю, откуда эти разговоры, я предполагаю, что они связаны с моей прежней должностью в исполнительной власти - министра иностранных дел. Я не могу однозначно сказать что-либо по этому вопросу. Вместе с представителями политических сил мы встречались с новоизбранным президентом Республики Арцах, во время встречи не обсуждался ни один кадровый вопрос. Мы достигли договоренности о том, что мы коснемся всех вопросов продолжения сотрудничества 21 мая, после инаугурации президента”, - отметил Гулян.

14 мая Ашот Гулян на своей странице в Facebook сообщил, что он отказался от депутатского мандата. В Национальном собрании нового созыва мандаты Демократической партии Арцаха получат депутаты Гегам Степанян и Давид Мелкумян.

Лилит Демурян