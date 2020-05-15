“Трубадур” Верди включен в список онлайн-показов оперного театра

Видеозапись оперного спектакля “Трубадур” великого итальянского композитора Дж. Верди 15 мая в 20:00 будет показан на официальной странице в Facebook Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.

Как передает Арменпресс, в спектакле участвуют заслуженные артисты Армении Арнольд Кочарян, Ованнес Айвазян, Кристине Саакян и также Анна Мнацаканян, Айк Тигранян, Роза Овсепян, Армен Бадалян и Армен Григорян.

Дирижер - Арутюн Арзуманян, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Республики Армения Норайр Саркисян, художник - заслуженный художник Республики Армения Аветис Барсегян, художник костюмов - Сусанна Алавердян, главный редактор - Грач Борян, режиссер -воссоздатель спектакля - Марине Саркисян.

Видеозапись будет доступна в течение 24 часов.

"Трубадур" Джузеппе Верди – опера в четырех действиях. В основе либретто - одноименная пьеса испанского драматурга Гарсии Гутиереса. Премьера оперы состоялась 19 января 1853 года в Римском театре “Аполло”. Наряду с “Риголетто” и “Травиатой” “Трубадур” также считается одним из лучших произведений Верди 1850-х годов. И сегодня он в репертуаре многих оперных театров мира.

Анжела Амбарцумян

Фото с официального сайта оперного театра