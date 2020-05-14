Вардан Петросян поместил в сети моноспектакль “Господа 50-50”.

Актер, сценарист Вардан Петросян на своем официальном канале в YouTube опубликовал моноспектакль “Господа 50-50”.

Как передает «Арменпресс», Петросян сообщил об этом своим последователям в Facebook, сообщив, что спектакль был написан, поставлен и сыгран в 2012 году в Государственном театре комедии им. Пароняна.

“Этот спектакль, к сожалению, не был показан по телевидению. Думаю, сила сатиры в те годы была нетерпимой... Хорошего просмотра”, - написал Петросян.

В 105-ую годовщину Геноцида армян актер призвал всех посмотреть его спектакль “Подъем”, который был поставлен и сыгран впервые в 2005 году в Русском драматическом театре им. Станиславского.

Он отметил, что ряд сцен, которые были очень сценичны, к сожалению, в онлайн версии теряли свою силу и смысл и поэтому были сняты.

Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы Вардана Петросяна в Facebook