Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых

Из продажи в обычных американских магазинах начало пропадать мясо, сообщило агентство Bloomberg. При этом противоположная ситуация складывается в премиальных торговых точках, где покупать продукты могут себе позволить в основном люди с высокими доходами .

Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода — это влияет на их выбор, платить ли больше за мясо или обойтись без него. Сами же цены на мясо, как отмечает издание, растут с начала апреля.

Издание отметило, что пандемия выявила социально-экономическое неравенство в США, затрагивая сильнее людей с низкими доходами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, который привел к закрытию ряда крупных фабрик.