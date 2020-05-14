Настало время признать Геноцид армян: депутаты-армяне парламента Румынии

Политическое заявление депутатов – армян парламента Румынии, руководителя парламентской группы армяно-румынской дружбы, председателя Союза армян Румынии Варужана Восканяна и руководителя группы национальных меньшинств Варужана Памбукчяна, представленное парламенту Румынии, о признании и осуждении Геноцида армян опубликовано на официальном сайте Палаты депутатов Румынии.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

“С весны 1915 года, всего за несколько месяцев, многотысячная цивилизация, расположенная на территории своей исторической колыбели, была уничтожена. До конца Первой мировой войны из трех миллионов армян, проживающих в исторической Армении, было убито полтора миллиона человек, а остальные нашли убежище на чужбине, или изменили свою идентичность.

Признание Геноцида армян - вопрос не только моральный, но и вопрос определения международного общественного мнения. Если бы это признание было сделано в конце Первой мировой войны, то возможно, и не произошло бы последовавших за этим трагедий, начиная с резни греческих общин в Османской империи и Холокоста еврейского народа до преступлений в бывшей Югославии и геноцидов в Африке”, - написали они.

Депутаты напомнили, что в течение последних десятилетий парламенты ряда стран приняли резолюции, в которых квалифицировали резню армян в Османской империи как Геноцид. “Среди государств Евросоюза, законодательные органы которых приняли подобные резолюции, мы упоминаем Францию, Германию, Италию, Австрию, Нидерланды, Швецию, Грецию, Словакию, Чехию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Кипр, Литву и Люксембург. К ним присоединились многие другие страны мира - Канада, Аргентина, Уругвай, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Чили, Бразилия, Швейцария, Россия и Святой Престол. Примечателен шаг, сделанный Конгрессом США в 2019 году. Палата представителей подавляющим большинством и Сенат единогласно приняли резолюции, осуждающие Геноцид армян. Есть и резолюции, принятые на таких международных площадках, как Европарламент, Совет Европы, Европейская народная партия, Всемирный Совет Церквей и т. д.

В Румынии общественность прилагает усилия, направленные на признание Геноцида армян.

Мы, подписавшие данное заявление, считаем, что настало время, чтобы парламент Румынии также принял резолюцию о признании Геноцида армян и выражаем надежду, что большое количество сенаторов и депутатов присоединится к нашему призыву”, - подчеркнули в заявлении Варужан Восканян и Варужан Памбукчян.

Геноцид, осуществленный в отношении армян Османской империей в 1915 г., был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отметили 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид признали и осудили около трех десятков государств.