Для создания прибрежных лесополос будет выделен грант в размере 200 млн драмов

Правительство Армении предоставит грант в размере 200 млн драмов для финансирования работ по созданию прибрежных лесополос в высокогорных зонах Армении.

Как сообщает «Арменпресс», 150 млн драмов будет выделено ГНКО “Армлес”, 25 млн - Фонду охраны дикой природы и культурных ценностей, 25 млн - благотворительному Фонду “Эй Ти Пи”.

В обосновании решения отмечается, что в связи с принятием постановления Правительства РА № 642-л “Об утверждении пятнадцатого мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса” от 30 апреля 2020 года возникла необходимость в Государственном бюджете осуществить перераспределение, обеспечив финансирование работ по созданию защитных лесополос рек в высокогорных зонах Армении.

Целью 15-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса является предоставление оплаты за проведение работ по посадке деревьев населению, стоящему перед социальными проблемами в результате проблем, возникших по причине эпидемии коронавируса.

Предлагается в долинах рек высокогорных зон Армении засаживать защитные лесополосы из местных видов ивы, широко привлекая к работам местное население, и создавая тем самым дополнительные рабочие места для смягчения опасностей, связанных с сокращением доходов населения.

Работы включают в себя работы по подготовке и посадке саженцев ивы местных видов, выращиваемых на месте на картографических участках рек, подлежащих посадке деревьев, а также работы по ограждению.

Бенефициарами мероприятия являются жители Республики Армения, которые примут участие в работах по созданию защитных лесов рек, организуемых ГНКО “Армлес”, Фондом охраны дикой природы и культурных ценностей и благотворительным Фондом “Эй Ти Пи”.

Общая стоимость работ составляет 200 млн драмов.

Жителям, принявшим участие в посадке деревьев, будет выдано по 50 драмов за подготовку и посадку каждого саженца. К работам по посадке деревьев на прибрежных участках более чем 50 рек планируется привлечь 1 000 жителей для посадки 2 млн саженцев.

Работы будут контролироваться ГНКО “Армлес” Министерства окружающей среды и вышеуказанными фондами. Местное население будет вовлечено и в работы по ограждению.