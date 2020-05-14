Правительство Армении предложило продлить режим ЧП еще на 30 дней

Правительство 14 мая рассмотрит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания правительства 14 мая вопрос продления срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 14 мая. Предлагается продлить режим чрезвычайного положения в стране с 17:00 14 мая еще на 30 дней, до 17:00 13 июня включительно.

В проекте отмечается, что чрезвычайная ситуация, возникшая в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению нормальных условий жизнедеятельности граждан. Обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения, пока не устранены, о чем свидетельствуют, в частности, 3 718 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.