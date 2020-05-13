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Обсуждены возможности реализации инвестиционных программ в сотрудничестве государство-частный сектор

Обсуждены возможности реализации инвестиционных программ в сотрудничестве государство-частный сектор

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены возможности реализации инвестиционных программ в разных сферах в сотрудничестве между государством и частным сектором.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в этом контексте были представлены конкретные проекты, которые предлагается реализовать в вышеупомянутом формате. Проекты касаются реализации инвестиционных программ в области машиностроения и предоставления услуг, в результате чего ожидается создание нескольких сотен новых рабочих мест.

Подробно были затронуты механизмы реализации проектов, состоялся заинтересованный обмен мнениями.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность шагов правительства по стимуляции новых инвестиционных программ в различных секторах экономики, поручил ответственным лицам продолжить обсуждение механизмов реализации вышеупомянутых проектов и представить обобщенное предложение.

Совещание прошло в рамках антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.


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