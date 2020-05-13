Араик Арутюнян сообщил о кадровых назначениях

Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил о некоторых кадровых назначениях, связанных с формированием будущего правительства Арцаха. Как передает «Арменпресс», Араик Арутюнян запись о кадровых назначениях сделал на своей странице в Facebook.

“Недавно во Дворце культуры города Шуши завершилось внеочередное заседание с участием политических сил, входящих в блок партий “Свободная Родина – ГОА”, на котором в результате тайного закрытого голосования наибольшее число голосов из кандидатов, выдвинутых нашей политической командой на пост председателя Национального собрания, получил Артур Товмасян.

На заседании было также принято решение избрать руководителем фракции нашего политического блока Артура Арутюняна, секретарем - Элеонору Аванесян.

Кстати, сообщу также, что из предвыборного списка блока партий “Свободная Родина – ГОА” Карен Даниелян будет назначен руководителем аппарата Президента, Лусине Караханян -министром образования, науки и спорта, а Арам Саркисян - министром градостроительства.

Об остальных назначениях - в ближайшее время”, - написал Арутюнян.