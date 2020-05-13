Авторитет службы в армии нужно поднять до уровня авторитета ВС: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по осуществлению реформ сферы обороны, в том числе повышению эффективности борьбы с порочными явлениями.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр отметил, что сегодня, по сути, объявляется о начале работы комиссии. “Зачем было необходимо создавать такую комиссию? Я несколько раз говорил и сейчас хочу подчеркнуть, что армия и Вооруженные силы в Республике Армения являются неоспоримым и бесспорным авторитетом. И это понятно, но в то же время у нас возникает странная ситуация, когда авторитет службы в армии и Вооруженных силах не соответствует авторитету Вооруженных сил, и мы формулируем задачу поднять авторитет службы в армии и приравнять его к авторитету Вооруженных сил”, - отметил Никол Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, почему эта комиссия создана при Совете безопасности, вне министерства обороны и вне Генерального штаба Вооруженных сил, премьер-министр сказал: “Вы знаете, что в течение этого периода в Вооруженных силах происходят огромные реформы, эти реформы осуществляются в полном объеме, и у этих реформ есть четкие видение, стратегия и тактика. Конечно, эти реформы должны продолжаться, и в то же время нам необходимо иметь возможность сформировать взгляд на этот вопрос со стороны, и именно с этой целью комиссия сформирована при Совете безопасности”.

Никол Пашинян отметил, что в состав группы входят заместители руководителей ряда департаментов, и такой подход был выбран для того, чтобы обсуждения были максимально далеки от влияния политической конъюнктуры и влияния. “Конечно, решения и подходы, по которым группа достигнет соглашения, по всей вероятности, будут осуществлены в том же виде, и во всех случаях, когда соглашение не будет достигнуто, мы будем обсуждать результаты этих обсуждений в Совете безопасности, в формате правительства и постараемся достичь согласия и по этим вопросам”, - добавил премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что в 2019 году был достигнут довольно хороший результат в плане предотвращения и пресечения порочных явлений в армии. “В 2019 году, по сути, было зафиксировано минимальное количество жертв за всю историю Вооруженных сил, по крайней мере, с момента начала ведения такой статистики, но вы знаете, что в начале этого года у нас была определенная вспышка, и каждый инцидент, конечно, получил очень большой общественный резонанс. Не только общественный резонанс, но прежде всего он получает большой отклик со стороны министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, правительства, и наша задача - повысить эффективность инструментов управления этих ситуаций и проблем. И эти последние события привели нас к мысли, что нам, возможно, необходимо более внимательно изучить причинно-следственные связи этих событий и прийти к выводам. За это время многие ведомства и институты, занимающиеся этим вопросом, выступили с различными предложениями, и необходимо классифицировать эти предложения и принимать по ним решения”, - сказал глава исполнительной власти.

Премьер-министр Пашинян выразил надежду, что в результате деятельности этой комиссии удастся разработать программу эффективных реформ и быть уверенным, что эти реформы принесут необходимые результаты. “Конечно, сегодня мы уже должны констатировать, что формат комиссии сформирован таким образом, чтобы мы смогли реализовать следующий принцип: любая идея подлежит обсуждению, но наличие идеи в повестке дня и ее вынесение на обсуждение еще не предопределяет какое-либо решение, и так как есть идей много, мы хотим обсудить все эти идеи, чтобы сформировать, опровергнуть или подтвердить наше отношение к ним. Так что я желаю успехов комиссии”, - сказал премьер-министр.

Затем были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью комиссии.