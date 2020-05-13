Лучшие произведения участников Мирзояновского фестиваля транслировались на онлайн- платформах

VII республиканский конкурс-фестиваль юных композиторов имени Эдварда Мирзояна, проводящийся по инициативе Союза композиторов Армении, в этом году прошел в ином формате: участники представили свои произведения в виде видеозаписей, а отобранные 10 лучших произведений 12 мая, в день рождения Эдварда Мирзояна, одним единым видеоматериалом транслировались на трех площадках.

Как передает «Арменпресс», произведения Александра Тоникяна, Аракс Ашчян, Армена Маргаряна, Арианы Варданян, Григория Баласаняна, Эдгара Мхитаряна, Эдуарда Алексаняна, Рубена Авакяна, Саркиса Аракеляна и Сюзанны Агамалян были представлены на официальных страницах в Facebook Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении, Ереванской государственной консерватории и Союза композиторов Армении.

Лучшие участники будут награждены почетными грамотами, а их произведения будут записаны в акустической лаборатории Ереванской государственной консерватории.

Эта инициатива, осуществляемая при сотрудничестве Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении и Ереванской государственной консерватории, направлена на поощрение юных композиторов даже в эти дни, давая им возможность вынести свои произведения на онлайн площадки.

Анжела Амбарцумян