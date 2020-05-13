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Антикризисными мерами, принятыми правительством, воспользовались более 1,1 млн граждан

Антикризисными мерами, принятыми правительством, воспользовались более 1,1 млн граждан

Антикризисными мерами по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, принятыми правительством, воспользовались более 1 млн 100 000 граждан.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“По состоянию на вчерашний день в рамках принятых правительством антикризисных мер было распределено 73 млрд. драмов, и этими программами воспользовались более 1 млн. 100 000 граждан”, - сказал Пашинян.

Правительство Армении утвердило 17 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Норайр Шогикян


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БелТА


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