Группа защиты Роберта Кочаряна подала в ЕСПЧ 14 жалоб

Группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека подала 14 жалоб. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

“На данный момент группа защиты Роберта Кочаряна в ЕСПЧ подала 14 жалоб, 10 из них уже зарегистрированы, информации об остальных пока нет” - сказал Алумян.

8 мая в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана завершилось рассмотрение 3 ходатайств, представленных адвокатской группой второго президента Армении Роберта Кочаряна об отмене ареста Кочаряна в целом, применении залога или личного поручительства. Судебный акт будет опубликован 13 мая в 17:50.

Второй президент Армении, проходящий стационарное лечение в медицинском центре “Измирлян’, утром 12 мая был прооперирован. Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.

Карен Хачатрян