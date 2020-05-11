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На борьбу с коронавирусом в Армении собрано 1 млрд 066 млн 773 тыс драмов

На борьбу с коронавирусом в Армении собрано 1 млрд 066 млн 773 тыс драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 23 мая 2020 года, поступило 1 млрд 066 млн 772 тыс 957,9 драмов, общее количество денежных переводов - 4153. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении.


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