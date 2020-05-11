COVID-19. В мире вылечилось более 1.5 млн человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 210 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 284 тыс. Излечились 1 млн 505 тыс 866 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 368 тыс 021 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 80 тыс 789 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 268 тыс 143. Число смертности в Испании составило 26 тыс 744 человек.

На третьем месте по числу инфицированных оказалась России, где за день зафиксировано более 11 тыс новых случаев. Общее количество в РФ достигло 221 тыс 344, а число летальных исходов - 2 009.

За Россией следует Великобритания. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 219 тыс 183 человек, умерших - 31 тыс 855. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев - 219 тыс 070 человек, смертность – 30 тыс 560.

Во Франции – 176 тыс 970 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 26 тыс 380. В Германии – 171 тыс 879 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 569.

Число инфицированных в Бразилии – 163 тыс 427. Число смертей составляет 11 тыс 168. Число подтвержденных случаев в Турции – 138 тыс 657, скончались 3 786 человек. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 109 тыс 286 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 685.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 918 инфицированных, 17 новых случаев, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев достигло 638, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 23 тыс 623 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 18 тыс198 человек, здесь зарегистрировано 198 случаев смерти.

В Египте – 9 400 случаев, здесь скончались 525 человек. В Кувейте 9 тыс 286 случаев заражения, зарегистрировано 65 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 767, смертность - 109. В Ливане зарегистрировано 859 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 109. Число заразившихся в Сирии достигло 47 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

Редкие морские черепахи вернулись на восточное побережье Индии

И хотя оливковая морская черепаха, по мнению зоологов, относится пока не к исчезающему, а к уязвимому виду, то, что взрослые особи в качестве места для гнездовья выбрали восточное побережье Индии, стала по своему событием. В прошлом году этих животных здесь не было вовсе.

А вот этой весной специалисты только на таком небольшом пляже насчитали не менее ста черепах, которые выбрали индийский штат Одиша в качестве родильного дома под открытым небом.

Высказывается точка зрения, что этому помог карантин. Пляжи пустынны, и никто не мешает ответственному процессу. Отмечается, что последний раз такое сопоставимое количество черепах тут было 7 лет назад, и то, гнездование происходило только ночью. Это время стало особенным - пользуясь отсутствием хомо сапиенс, черепахи активно откладывали яйца и днем.

Всего же, как считается, этой весной потомство на побережье Одиши дали не менее 70 тысяч морских черепах.

Джонсон объявил о продлении карантина в Великобритании до 1 июня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что действующие в стране ограничительные меры останутся в силе еще по меньшей мере до 1 июня с небольшими исключениями. "Сейчас еще просто не время отменять локдаун на этой неделе", - заявил он в телеобращении вечером в воскресенье, 10 мая, указав на "трагические" данные о летальных исходах.

Вместе с тем, по его словам, распространение коронавируса SARS-CoV-2 удалось замедлить, в связи с чем правительство решило незначительно ослабить ограничения в Англии с 13 мая. "С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице. Вы сможете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места", - сказал премьер. Разрешаются поездки внутри Англии, например, в национальные парки или на побережье. При этом продолжает действовать запрет на встречи с людьми, не проживающими вместе.

Кроме того, на рабочие места смогут вернуться сотрудники, которые не могут выполнять свои На следующем этапе отмены ограничений с начала июня, возможно, откроются магазины и школы, допустил Джонсон. С июля он не исключил возобновления работы ресторанов, отелей и других общественных мест. При этом в случае нового ухудшения эпидемиологической обстановки все послабления будут отменены, предупредил далее британский премьер.

Путин поручил представить план по восстановлению экономики к 1 июня

Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок - 1 июня 2020 года", - говорится в документе.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

В Новой Зеландии значительно смягчат карантинные меры

Правительство Новой Зеландии приняло решение о значительном смягчении карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, в четверг, 14 мая, в стране начнут работу предприятия, торговые центры, кинотеатры, кафе и спортивные залы.

Власти Новой Зеландии считают, что эти меры не приведут к новой вспышке эпидемии.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии составляет порядка 1 тыс. 500 человек. От COVID-19 скончался 21 человек. В Новой Зеландии за сутки выявили трех зараженных коронавирусом.

В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд"

Парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае в понедельник открылся для посетителей впервые с 25 января, когда его работа была приостановлена из-за вспышки коронавируса, сообщает Associated Press.

На начальном этапе в "Диснейленд" пускают только по предварительной брони на определенное время. Максимальное число посетителей ограничили двумя третями по сравнению со временами до вспышки коронавируса, когда парк за сутки посещали около 80 тысяч человек. Со временем лимит будет увеличен.

На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.

Сохраняются и требования по социальному дистанцированию: на дорогах и в очередях нанесена разметка, указывающая безопасное расстояние от окружающих. На аттракционы в каждую кабинку пускают только пришедших вместе посетителей, чтобы сократить количество контактов между людьми.

Молдавия начнет снимать ограничения на авиаперелеты после 15 мая

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что после 15 мая власти начнут поэтапно снимать ограничения на авиаперелеты, введенные из-за коронавируса.

"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", - заявил Додон.

На сегодняшний день в Молдавии зарегистрировано 4927 случаев коронавируса, 169 из которых стали летальными. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

В Нидерландах в рамках смягчения самоизоляции снова заработают школы

Существенное ослабление мер самоизоляции, введенных из-за грозы распространения новой коронавирусной инфекции, начинается в Нидерландах с 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В рамках данного ослабления на территории страны снова заработают начальные школы и детсады, салоны красоты с парикмахерскими и библиотеки.

Также снимается ограничение на занятие бесконтактными видами спорта, такими как гольф и теннис.

В Грузии открываются все виды производства и магазины

По решению правительства, с 11 мая в Грузии открываются все виды производства. Также открываются все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью.

«С 11 мая мы откроем все виды производства. Если до сих пор речь шла только лишь о производстве строительных материалов, то с будущей недели мы откроем все виды производства. Кроме того, мы откроем все типы розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью. Это не касается моллов», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.