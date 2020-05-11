Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая. РИА Новости

Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

"Мы приняли решение открыть все школы с 16 мая с соблюдением всех медицинских предписаний, однако присутствие там учеников не будет обязательным", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, по настоящее время выявлено более 107,6 тысячи случаев заболевания, из которых 6640 - со смертельным исходом. Выздоровели при этом порядка 86 тысяч человек.

Одной из первых предпринятых мер было решение на местном уровне закрыть школы и другие учебные заведения. По мере распространения коронавируса распоряжение распространили по всей стране, но на определенный период, который неоднократно продлевался. При этом для школьников занятия по тем или иным предметам были организованы иранским телевидением.