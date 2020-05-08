Возможности работы для строителей, не поехавших на выездные работы

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении и областные администрации инициировали процесс вовлечения в проводимые в республике строительные работы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

“По поручению министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, во всех областных администрациях Армении проводятся работы по выявлению и составлению базы данных рабочей силы, людей, не выехавших на заработки из-за эпидемии COVID-19.

Данные лица, изъявившие желание участвовать в строительных работах, будут предоставлены соответствующим строительным организациям с целью привлечения их к работам по застройке в местах их проживания.

Заинтересованные строители всего лишь должны заполнить заявки на участие в работах, размещенных на официальных сайтах областных администраций.

Ссылки приводятся ниже:

Аднинистрация Арагацотна

https://bit.ly/35FaY5l

Аднинистрация Арарата

https://bit.ly/2YJOa2T

Аднинистрация Армавира

https://bit.ly/3cf8Wvj

Аднинистрация Гегаркуника

https://bit.ly/3cp14Y4

Аднинистрация Лори

https://bit.ly/3b7MyCF

Аднинистрация Котайка

https://bit.ly/3dp0sBX

Аднинистрация Ширака

https://bit.ly/2Lax32w

Аднинистрация Тавуша

https://bit.ly/3bcbzNd

Аднинистрация Вайоц Дзора

https://bit.ly/3cdFs0J

Аднинистрация Сюника

https://bit.ly/2Wb6JLJ