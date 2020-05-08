Возможности работы для строителей, не поехавших на выездные работы
Министерство территориального управления и инфраструктур Армении и областные администрации инициировали процесс вовлечения в проводимые в республике строительные работы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.
“По поручению министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, во всех областных администрациях Армении проводятся работы по выявлению и составлению базы данных рабочей силы, людей, не выехавших на заработки из-за эпидемии COVID-19.
Данные лица, изъявившие желание участвовать в строительных работах, будут предоставлены соответствующим строительным организациям с целью привлечения их к работам по застройке в местах их проживания.
Заинтересованные строители всего лишь должны заполнить заявки на участие в работах, размещенных на официальных сайтах областных администраций.
Ссылки приводятся ниже:
Аднинистрация Арагацотна
https://bit.ly/35FaY5l
Аднинистрация Арарата
https://bit.ly/2YJOa2T
Аднинистрация Армавира
https://bit.ly/3cf8Wvj
Аднинистрация Гегаркуника
https://bit.ly/3cp14Y4
Аднинистрация Лори
https://bit.ly/3b7MyCF
Аднинистрация Котайка
https://bit.ly/3dp0sBX
Аднинистрация Ширака
https://bit.ly/2Lax32w
Аднинистрация Тавуша
https://bit.ly/3bcbzNd
Аднинистрация Вайоц Дзора
https://bit.ly/3cdFs0J
Аднинистрация Сюника
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