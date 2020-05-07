Победа стала возможной благодаря духовной близости наших народов: интервью посла Копыркина

«Арменпресс» представляет эксклюзивное интервью с Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Армении С.П.Копыркина в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне

- Господин Посол, какое значение для Армении и России и для Вас лично имеет День Победы?

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что Победа – это событие, имеющее всемирно-историческое значение, хочет ли кто это признавать или нет. Это победа не над Германией и ее союзниками, не над Японией. А над инстинктами и идеологией человеконенавистничества и порабощения. Причем нашедших материальное воплощение в, пожалуй, самой мощной и организованной на тот момент военной машине и изощренном механизме массового уничтожения людей.

Не знаю, осознают ли те, кто сегодня пытается переиначить историю, поставив Великую Победу под сомнение, что во многом благодаря ей они сегодня живут и могут позволить себе подобные «вольности».

Победа сделала возможным формирование нового мироустройства, основанного на идее наций, объединенных в сотрудничестве во имя мира, коллективной безопасности и развития. И то, что сегодняшний мир, мягко говоря, несовершенен, отнюдь не умаляет значение тех шагов, которые были предприняты в этом направлении, включая создание Организации Объединенных Наций.

Все это – достояние всего мира и, разумеется, наших двух стран. Но для россиян и армян, как и для всех других народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, Победа имеет и дополнительное «измерение». Мы не только скорбим о павших, но и гордимся теми, кто не склонил голову, не «прогнулся» перед злом и завоевал, и не только для себя, право на жизнь и достоинство. Для большинства из нас это глубоко лично, ведь в наших странах, пожалуй, практически нет семей, которые не затронула бы война. Акция «Бессмертный полк» в этом отношении весьма показательна, как показательно и наше уважительное и бережное отношение к ветеранам и памяти погибших.

- Какие, на Ваш взгляд, главные уроки вынес мир из ужасных событий Великой Отечественной войны?

Один из главных уроков, который человечество вынесло из трагедии Великой Отечественной войны – это понимание, что система международной безопасности может быть только коллективной, равной и неделимой, что нельзя строить свою безопасность за счет игнорирования или ущемления безопасности другого государства. Ярким примером может служить так называемая «политика умиротворения» ряда западных держав в предвоенный период. Ее апофеозом стал «Мюнхенский сговор» 1938 г., когда очередной жертвой политики торга стала Чехословакия, а непосредственно стремление удовлетворить аппетиты агрессора, направить его на восток, стало прелюдией к началу войны. Для поддержания новой системы и сложившегося послевоенного миропорядка были созданы международные институты, у истоков которых стоял в том числе и СССР.

В данном контексте, как мне кажется, не следует забывать еще об одном уроке, которому нас научила Великая Отечественная война. Он заключается в том, что общие, глобальные угрозы всегда требуют скоординированных, совместных ответных действий. Только объединив усилия, уважая и считаясь с интересами друг друга, мы сможем добиться желаемого результата. Нынешняя международная обстановка демонстрирует, что опыт и уроки войны остаются актуальными и сегодня. Россия, со своей стороны, будет делать все возможное, чтобы те ужасные события, которые человечество пережило в середине прошлого века, никогда не повторились в будущем.

- Как известно, Победа ковалась не только на полях сражений, но и за столами переговоров. Как бы Вы оценили действия советской дипломатии в годы Великой Отечественной войны?

Хотел бы начать с того, что еще в предвоенный период советским руководством был предпринят ряд политических и дипломатических шагов с целью предотвращения возможной агрессии гитлеровской Германии. В их числе и созванная по инициативе СССР встреча, на которой было озвучено предложение заключить трехстороннее соглашение о взаимопомощи между Советским Союзом, Великобританией и Францией. Однако эгоистичная политика «умиротворителей» не только помешала этому, но и подвела мир к опасной черте. В тех условиях СССР вынужден был действовать самостоятельно и обеспечить себе время для подготовки к, очевидно, неизбежному.

Непосредственно после вероломного нападения Германии задачей советской дипломатии было создание лагеря союзников, а также обеспечение своевременного и последовательного выполнения ими своих обязательств. В частности, это касалось поставок вооружения, открытия «второго фронта» и отказа от ведения сепаратных переговоров с противником.

Несмотря на все усилия советского руководства и дипломатов, как Великобритания, так и США не торопились с оказанием реальной помощи СССР. Показательно, что впервые вопрос о необходимости «второго фронта» был поставлен еще в июле 1941 г., а высадка англо-американских войск в Нормандии состоялась лишь в июне 1944 г.

Особняком в истории советской дипломатии военных лет стоят встречи руководителей стран «большой тройки». В подобном формате состоялось три конференции: Тегеранская в 1943 г., Ялтинская и Потсдамская в 1945 г. Они продемонстрировали, что при наличии политической воли, несмотря на расхождения во взглядах по тем или иным, даже важным вопросам, великие державы способны действовать сообща. Реализация решений, принятых на этих встречах, требовала от дипломатов активных действий на всех направлениях: в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов, в координации политических подходов союзников в деле выведения из войны стран гитлеровской коалиции, в налаживании отношений с освобождёнными странами Европы и др.

Разумеется, нельзя не отметить ключевую роль советской дипломатии и в формировании послевоенного устройства мира. Во многом благодаря ее титаническим усилиям были заложены основы современного миропорядка, которые закреплены в Уставе ООН и, без сомнения, сохраняют свою актуальность и сегодня.

- Сегодня очевидны попытки переписать историю, умалить роль народов Советского Союза в победе над фашизмом. Как Вы считаете, чем они вызваны? И какую позицию занимают наши страны по отношению к подобным намерениям?

История – это фундамент, лежащий в основе каждого государства и населяющего его народа. Любые изменения, привнесенные в это основание, могут как укрепить его, так и поколебать вплоть до полного разрушения. Естественно, что действия ряда внешних игроков, занимающих отнюдь не дружественную по отношению к России позицию, нацелены именно на дестабилизацию этого фундамента. И от вкрадчивых попыток вписать свою «правду» в летопись Второй мировой войны, которые предпринимались еще во второй половине прошлого века, эти силы перешли к более агрессивной тактике полного редактирования исторической летописи в выгодном для себя ключе. Сегодня жертвой конъюнктурных интересов рискует стать наша общая память, общая история. Например, мы видим, как стремятся принизить роль Советского Союза, который, кстати, уничтожил 80% войск вермахта, в разгроме нацизма. Наблюдаем стремление пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, на котором были осуждены те, кто совершил преступления против человечества. И в целом, как отметил Министр иностранных дел России С.В.Лавров, чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством.

Те, кто пытается навязать свою, «обновленную», версию событий, вероятно, хотят посеять у общественности сомнения в справедливости мироустройства, сложившегося по итогам Второй мировой войны и закрепленного в Уставе ООН, причем при их же участии. Делается это для подкрепления взятого курса на навязывание нового миропорядка, «основанного на правилах», писать которые его инициаторы, разумеется, хотят сами.

Возвращаясь к историческому фундаменту: укрепить его можем только мы сами. И мы рады, что в эти непростые времена он служит надежной основой не только для нас, но и для наших братских и союзных государств. Мы видим, как бережно в Армении относятся к истории.

- Победа в Великой Отечественной войне стала одним из примеров армяно-российской дружбы и боевого взаимодействия. Как вы оцениваете вклад армянского народа в общую победу над фашизмом?

Безусловно, армянский народ внес весьма значительный вклад в общую Победу над фашизмом. На фронт отправилось 20% населения Армянской ССР, что, кстати, является одним из наиболее высоких показателей среди республик Советского Союза. Всего в боях принимали участие порядка 600 тыс. армян, из которых половина не вернулись домой. На всех фронтах Великой Отечественной войны боевыми операциями руководили более 60 военачальников-армян. Более 100 солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза. Навсегда вписаны в историю имена советских маршалов – сынов армянской земли. Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза Георгий Жуков говорил: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов».

На мой взгляд, Победа стала возможной, во многом благодаря духовной близости наших народов. Она является неотъемлемой частью нашего общего культурного наследия, общей системы ценностей. Отрадно, что память о ней нам удалось и удается сохранять и проносить сквозь время.

-Что бы Вы пожелали нашим народам в этот день?

В этот день мы отдаем дань героям, которые плечом к плечу мужественно противостояли захватчикам на поле боя, сражаясь за Победу, либо самоотверженно работали на нее в тылу. Всем нам хочу пожелать быть достойными их Подвига. Ну и, конечно, мирного неба над головой.