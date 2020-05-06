Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

COVID-19: Великобритания по показателю смертности обошла Италию: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: Великобритания по показателю смертности обошла Италию: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн  728  047 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 258 000. Излечились 1 млн 242 500 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 237 633 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 72 271 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 250 561.  Число смертности в Испании составило 25 613 человек. 

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 213 013 человек, число летальных исходов - 29 315. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 194 990, число летальных исходов – 29 427.  По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Во Франции – 170 551 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 531.

 В Германии – 167 007 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 993.  В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 155 370, число летальных исходов - 1 451.

Число подтвержденных случаев в Турции – 129 491, скончались 3 520 человек.

Число инфицированных в Бразилия – 115 953. Число смертей составляет 7 958. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 99 970 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 340.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае -  82 883 инфицированных, всего 2 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

 Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 604, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре  17 142 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 15 192 человек, здесь зарегистрировано 146 случаев смерти.

В Египте – 7 201 случаев, здесь скончались 452 человека. В Кувейте  5 804 случаев заражения, зарегистрировано 40 летальных случаев.  Число инфицированных в Ираке - 2 431, смертность - 102.  Число заразившихся в Сирии достигло 44 человек. Скончались 3 больных.

 По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.                 
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации