COVID-19: Великобритания по показателю смертности обошла Италию: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 728 047 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 258 000. Излечились 1 млн 242 500 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 237 633 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 72 271 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 250 561. Число смертности в Испании составило 25 613 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 213 013 человек, число летальных исходов - 29 315. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 194 990, число летальных исходов – 29 427. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Во Франции – 170 551 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 531.

В Германии – 167 007 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 993. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 155 370, число летальных исходов - 1 451.

Число подтвержденных случаев в Турции – 129 491, скончались 3 520 человек.

Число инфицированных в Бразилия – 115 953. Число смертей составляет 7 958. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 99 970 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 340.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 883 инфицированных, всего 2 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 604, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 17 142 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 15 192 человек, здесь зарегистрировано 146 случаев смерти.

В Египте – 7 201 случаев, здесь скончались 452 человека. В Кувейте 5 804 случаев заражения, зарегистрировано 40 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 431, смертность - 102. Число заразившихся в Сирии достигло 44 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.