Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины от COVID-19. РИА Новости
19:26, 4 Май, 2020
Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины и борьбу с пандемией COVID-19 на глобальном уровне, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия привержена этой цели. Наш прямой вклад в этой донорской конференции будет 525 миллионов евро. Мы также в целом увеличим наш взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро", - заявила Меркель в ходе видеоконференции по сбору средств.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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