В ОАЭ разработан метод лечения от COVID-19 с помощью стволовых клеток

Министерство экономики ОАЭ разрешило инновационное и перспективное лечение нового коронавируса (Covid-19) стволовыми клетками.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило информационное агентство Emirates.

Лечение было разработано группой врачей и специалистов из Центра стволовых клеток Абу-Даби (ADSCC), которые планируют изъять стволовые клетки из крови пациента и после активации вновь внедрить их. Выдан патент на инновационный метод сбора стволовых клеток.

В ОАЭ лечение было тестировано на 73 инфицированных людях, из которых излечились все, а результаты повторного теста были отрицательными. Считается, что терапевтический эффект заключается в восстановлении клеток легких и улучшении их иммунной реакции путем предотвращения чрезмерно острой реакции клеток на Covid-19 и повреждения здоровых клеток. Лечение успешно прошло первый этап клинических испытаний, что свидетельствует о его безопасности. Ни один из пациентов не получил побочных эффектов.

Эксперименты продолжают показывать эффективность лечения, и ожидается, что оно будет завершено в течение двух недель. Примечательно, что лечение проводилось параллельно с традиционным медицинским вмешательством. Это лечение, наряду с принятыми медицинскими мерами, отражает согласованные усилия и приверженность правительства ОАЭ скорейшей ликвидации новой эпидемии коронавируса.

Центр стволовых клеток Абу-Даби - это медицинский центр, который специализируется на передовых исследованиях в области клеточной терапии, инновационных лекарственных препаратов и стволовых клеток.

Подготовил Норайр Шогикян