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Давид Тоноян совершил рабочий визит в Арцах

Давид Тоноян совершил рабочий визит в Арцах

 В рамках программы военного сотрудничества и согласования деятельности двух армянских государств 1-2 мая министр обороны РА Давид Тоноян совершил рабочий визит в Арцах.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства   обороны Арцаха, министр обороны РА в сопровождении своего коллеги из Республики Арцах генерал-майора Джалала Арутюняна посетил ряд воинских частей на северном и центральном направлениях,   различные военные и тыловые объекты,  встретился с офицерами, с контрактными и срочными военнослужащими.

Среди основных тем, затронутых в ходе рабочего визита, были вопросы улучшения служебных и социально-жилищных условий жизни личного состава,  боевой и моральной подготовки, а также эффективное использование вооружения и военной техники, модернизация и тыловая поддержка.

Давид Тоноян высоко оценил нынешний уровень военного сотрудничества между двумя армянскими государствами и в этом контексте, в частности, качественные показатели всех мер, осуществляемых в Армии обороны.

В ходе рабочего визита   также были уточнены приоритетные направления дальнейших шагов, которые должны стать основой повестки дня военного сотрудничества в ближайшем будущем.

 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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