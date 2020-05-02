В рамках программы военного сотрудничества и согласования деятельности двух армянских государств 1-2 мая министр обороны РА Давид Тоноян совершил рабочий визит в Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Арцаха, министр обороны РА в сопровождении своего коллеги из Республики Арцах генерал-майора Джалала Арутюняна посетил ряд воинских частей на северном и центральном направлениях, различные военные и тыловые объекты, встретился с офицерами, с контрактными и срочными военнослужащими.

Среди основных тем, затронутых в ходе рабочего визита, были вопросы улучшения служебных и социально-жилищных условий жизни личного состава, боевой и моральной подготовки, а также эффективное использование вооружения и военной техники, модернизация и тыловая поддержка.

Давид Тоноян высоко оценил нынешний уровень военного сотрудничества между двумя армянскими государствами и в этом контексте, в частности, качественные показатели всех мер, осуществляемых в Армии обороны.

В ходе рабочего визита также были уточнены приоритетные направления дальнейших шагов, которые должны стать основой повестки дня военного сотрудничества в ближайшем будущем.