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В Лорийской области будут разбиты кизиловые и грушевые сады

В Лорийской области будут разбиты кизиловые и грушевые сады

В шести селах Спитакского и Туманянского районов будет усилено разведение  кизиловых и грушевых садов (по три в каждой). Эта программа будет осуществляться в сотрудничестве с Лорийской областной администрацией и организацией ЕС "Зеленое сельское хозяйство в Армении". В результате площадь садов в регионе увеличится примерно на 15 га. 

В связи с этим губернатор Лори Андрей Гукасян сказал, что для поддержки как можно большего количества фермерских хозяйств и обеспечения производительности были обобщены  заявки от желающих заняться разведением этих садов  шести общин - Ахтала, Одзун, Шног, Цахкабер, Ширакамут, Гегасар. Программа скоро будет запущена. Саженцы будут предоставлены садоводам бесплатно. Кстати, для создания сада предусмотрены обязательные условия: земля должна быть орошаема и иметь минимальную площадь 0,5 га. 



Гагик АНТОНЯН


Газета «Айастани Анрапетутюн»


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