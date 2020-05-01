В Лорийской области будут разбиты кизиловые и грушевые сады

В шести селах Спитакского и Туманянского районов будет усилено разведение кизиловых и грушевых садов (по три в каждой). Эта программа будет осуществляться в сотрудничестве с Лорийской областной администрацией и организацией ЕС "Зеленое сельское хозяйство в Армении". В результате площадь садов в регионе увеличится примерно на 15 га.

В связи с этим губернатор Лори Андрей Гукасян сказал, что для поддержки как можно большего количества фермерских хозяйств и обеспечения производительности были обобщены заявки от желающих заняться разведением этих садов шести общин - Ахтала, Одзун, Шног, Цахкабер, Ширакамут, Гегасар. Программа скоро будет запущена. Саженцы будут предоставлены садоводам бесплатно. Кстати, для создания сада предусмотрены обязательные условия: земля должна быть орошаема и иметь минимальную площадь 0,5 га.

Гагик АНТОНЯН

Газета «Айастани Анрапетутюн»