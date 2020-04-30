Государство в 3 раза увеличило лимит кредитов на животноводство

Правительство внесло изменения в решение “Об утверждении программы субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым сфере сельского хозяйства. Как передает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью стимулирования трех целевых направлений: создания более благоприятных условий для развития животноводства, овцеводства и козловодства, создания лучших условий для посадок традиционных садов и увеличения верхнего порога предоставляемого в рамках программы кредита с 15 млн до 50 млн драмов.

“Мы более чем в три раза увеличиваем лимит, чтобы сельчане захотели бы заняться животноводством”, - сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

Программа “Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым сфере сельского хозяйства” с некоторыми изменениями установленных механизмов осуществляется с 4-го квартала 2017 года.

В течение 2019 года в рамках программы было предоставлено 8 841 единиц кредита на сумму около 36,2 млрд драмов, в первом квартале 2020 года – 1 638 единиц кредита на сумму около 6,7 млрд драмов.

Результаты за прошедший период действия программы показали, что в процессе реализации программы возникли определенные проблемы, обусловленные низкой суммой кредитов для животноводства, овцеводства и козеводства и для посадки традиционных садов.

По данному проекту предлагается внести некоторые изменения в программу, в частности, для развития целевых направлений - животноводства, овцеводства и козеводства и посадки традиционных садов повысить верхний порога кредитования до 50 млн драмов. Этим расширить круг хозяйствующих субъектов, желающих участвовать в программе, и стимулировать развитие скотоводства, овцеводства и козеводства и посадку традиционных садов.

Изменения в программе будут способствовать увеличению спроса на нее, стимулированию участия хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, уменьшению рисков финансовых структур, повышению инвестиционной привлекательности сферы сельского хозяйства.