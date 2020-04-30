Газета “Айастани Анрапетутюн”: Цена разыгрываемой курдской карты

Параллельно с развитием кризиса в Сирии резко возросла и роль курдского фактора. Это обусловлено тем очевидным обстоятельством, что курды начали интересовать как сирийские власти, так и оппозицию, региональные и внешние силы, которые пытаются использовать возможности курдской общины в своих политических интересах.

Решение курдского вопроса касается и наших национальных интересов и представляет интерес и для армянских научных кругов. Очередная встреча в рамках совместного проекта “Экспертная среда” Института востоковедения НАН Армении и Государственного информационного агентства «Арменпресс» была посвящена именно курдскому клубку. Научный сотрудник института Татевик Манукян представила последние развития вокруг курдского вопроса в контексте региональных и силовых перестановок США - Россия.

Относительно курдов в Армении есть очень противоречивые и, в какой-то мере, не исходящие из наших интересов точки зрения. Отвечая на вопрос о том, как должны позиционировать научные, экспертные сообщества Армении и ведущие внешнюю политику страны в связи с курдским вопросом, Т. Манукян прежде всего призвала воздержаться от известной терминологии, связанной с курдским вопросом, в частности, формулировок “Западный Курдистан” - Рожава, Северный или Южный Курдистан, потому что они непосредственно противоречат вопросам нашей безопасносности и геополитическим интересам, и, самое главное, нашей исторической памяти”.

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