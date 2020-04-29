У Бориса Джонсона и его невесты родился мальчик

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэри Симондс родился мальчик. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на BBC. Невеста Бориса Джонсона родила в одной из лондонских больниц утром 29 апреля. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил, что и Кэри Симондс, и ребенок чувствуют себя хорошо.

“Премьер-министр и госпожа Симондс выражают благодарность сотрудникам роддома”, - отметил пресс-секретарь.

55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Кэри Симондс ранее заявляли, что они ждут ребенка.

Борис Джонсон, поборов коронавирус, на днях вернулся на работу.