Карлсен - единоличный лидер организованного им турнира

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии очередного тура.

Как передает «Арменпресс», после неудачного матча в последнем тура чемпион одержал победу над Яном Непомнящим. В другой партии Алиреза Фируджа победил Аниша Гири. Сейчас Карлсен вновь единолично лидирует в турнире.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян