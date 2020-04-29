Около 80 армянских ученых получили гранты

77 армянских ученых получили от Фонда армянской помощи (ФАП) гранты на научные исследования в области биологии, биотехнологии, химии, физики, астрономии, сельского хозяйства, археологии, истории и других сфер.

Как передает «Арменпресс», Исследовательский совет Армянского национального фонд науки и образования им. астрофизика, великого ученого Ерванда Терзяна, действующего с 2000 года под эгидой ФАП, из 189 научных заявок, представленных в этом году, признал победителями 24.

Из руководителей научных групп 12 - молодые ученые в возрасте до 35 лет, 16 - женщины. Победителей выбирает действующая в США экспертная комиссия. Сумма гранта составляет 5 000 долларов в драмовом эквиваленте.

“Даже в эти тяжелые дни АНФНО не пректатила свою деятельность и вновь доказала, что верна своей миссии по содействию ученым Армении. Хочу от имени многих ученых выразить благодарность исследовательскому совету АНФНО за эту патриотическую миссию. Фонд для нас особенный, поскольку отныне он будет носить имя покойного председателя АНФНО Ерванда Терзяна. Нашим ученым, удостоенным грантов, желаю новых исследовательских достижений и прогресса в развитии науки Армении”, - отметил руководитель научных и образовательных программ АНФНО Эдуард Карапетян.

Исследования, проводимые на гранты АНФНО, в этом году охватывают различные сферы науки. В 2020 году восемь грантов получили заявки на исследования по биологии, пять грантов по физике, четыре по биотехнологиям, три по химии, два по зоологии, один по астрофизике и один -гуманитарный.

За прошедшие 20 лет в Исследовательский совет АНФНО было представлено 2 859 заявлений-предложений. Гранты получили 512 научных групп, в которых были охвачены 1 901 ученых. Общая сумма грантов составила 2 млн 560 000 долларов.