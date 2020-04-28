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Айк Марутян наградил золотыми медалями Ваагна Микаеляна и Нарека Чахояна

Айк Марутян наградил золотыми медалями Ваагна Микаеляна и Нарека Чахояна

За организацию мероприятий на высоком уровне, посвященных 105-й годовщине Геноцида армян, Ваагн Микаелян и Нарек Чахоян были награждены золотыми медалями мэра Еревана.

Как передает «Арменпресс», мэр Еревана Айк Марутян вручил им медали и поблагодарил за проделанную работу. 

“Они долгие годы обеспечивали красоту мероприятий, проводимых 24 апреля в Ереване. Выражаю им благодарность за многолетнюю и качественную работу”, - отметил Марутян.

Лилит Демурян


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БелТА

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