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В Турции введут комендантский час с 1 по 3 мая

В Турции введут комендантский час с 1 по 3 мая

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что с 1 по 3 мая в 31 провинции страны вводится трехсуточный комендантский час в связи с пандемией коронавируса.

 Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19 и 23-26 апреля.

Как заявил накануне глава минздрава Турции Фахретиин Коджа, число случаев коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,3 тысячи, это наименьшее число с начала апреля, общее число заразившихся превысило 110 тысяч.

"Мы планируем продолжить вводить комендантский час по выходным до окончания Рамадана (23 мая). В связи с этим с 00.00 1 мая по 24.00 3 мая объявляется комендантский час. Надеюсь на понимание нашими гражданами необходимости этих мер. Чем тщательнее мы будем соблюдать эти меры, тем быстрее справимся с пандемией", - заявил Эрдоган в телеобращении к нации.

Он сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Турции

"Мы надеемся, что в конце Рамадана будем отмечать двойной праздник. Число заболевших с каждым днем уменьшается. Число вылечившихся достигло переломной точки. Мы оказали помощь 55 странам для борьбы с коронавирусом", - добавил турецкий лидер.


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БелТА


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