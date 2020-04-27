Депутат НС представила ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана

Ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана спокойная, но наблюдается рост количества выстрелов с азербайджанской стороны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила депутат НС Армении, азербайджановед Татевик Айрапетян.

«Я уточнила у своих коллег из Армении обороны Республики Арцах: на данный момент ситуация на границе спокойная. Есть определенное увеличение количества выстрелов, но нет никаких тревожных тенденций. Азербайджанская сторона проводит инженерные работы, которые носят плановый характер. Полеты беспилотных летательных аппаратов также носят плановый характер. Один из БПЛА нарушил границу и получил соответствующий ответ с армянской стороны», - сказал Айрапетян.

Напомним, что на днях подразделения ПВО Арцаха сбили азербайджанский беспилотник «ORBITER», который нарушил воздушную границу.