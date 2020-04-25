Один пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил исполнительный директор компании Виталий Савельев.

"В "Аэрофлоте" 8,6 тысячи (человек) это кабинные экипажи - это стюардессы и стюарды - и 2,7 тысячи пилотов. У нас из заболевших было пять стюардесс, из которых четыре выписаны, одна осталась на домашнем лечении", - сообщил Савельев.

"Из пилотов у нас заболел только один человек. И то он не на работе заболел, он прилетел из отпуска из Таиланда, и он находится также на домашнем лечении", - продолжил глава авиакомпании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

Подготовила Лилит Демурян