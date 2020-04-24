Пашинян в Цицернакаберде выразил благодарность государствам, признавшим Геноцид армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на холме Цицернакаберд выразил благодарность тем государствам, которые признали и осудили Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», в обращении премьер-министра Республики Армения в связи со 105-й годовщиной Геноцида армян, сделанном им во время посещения Мемориала Геноцида армян вместе с супругой Анной Акопян он напомнил, что Геноцид армян официально признали 30 стран мира. “Мы признательны всем тем государствам, международным структурам, духовным и светским лидерам, которые выражают свою солидарность армянскому народу”, - сказал он.

По словам премьер-министра Республики Армения, вследствие геноцида, длившегося на протяжении многих лет и совершенного по государственному решению, Западная Армения полностью лишилась армян. 1,5 миллиона наших соотечественников были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, лишившись права жить на своей исторической родине.

“Вследствие геноцида армянский народ не только понес колоссальные человеческие потери, но и был лишен своей Родины и подвергся культурным погромам. Потери духовного и религиозного наследия нашего народа необратимы, материальный ущерб огромен. Геноцид армян, осуществленный властями Османской империи, был преступлением не только против идентичности нашего народа, но и против всей человеческой цивилизации. А день 24 апреля 1915 года стал самым сильным символом всего этого процесса, поскольку в этот день сотни представителей армянской интеллигенции, религиозных и политических деятелей по приказу правительства младотурок были арестованы, депортированы, убиты или пропали без вести. Уже 55 лет 24 апреля мы поминаем жертв Геноцида армян. Впервые он отмечался в 1965 году, когда тысячи армян в столице Армении Ереване в этот день получили возможность провести масштабное мероприятие, посвященное памяти жертв геноцида. И это было связано не только с периодом “оттепели” в Советском Союзе, но и с тем фактом, что в 1946 – 1949 годах около сотни тысяч армян, в основном потомки жертв Геноцида армян, были репатриированы в Армению, стали полноценной частью Советской Армении, разжигая здесь боль, память и тоску. Власти Советской Армении приняли решение объявить 24 апреля Днем памяти жертв геноцида и сооружить в Цицернакаберде Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян. И этот величественный памятник стал одним из самых красноречивых символов вечности нашего народа”, - подчеркнул он.

В тот же период движение, направленное на признание Геноцида армян, началось и в армянских общинах диаспоры. Это движение, которым на протяжении десятилетий самоотверженно руководят политические и общественные структуры диаспоры, благодаря последовательным и неустанным шагам во многих странах увенчалось успехом.