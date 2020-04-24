“Ереванский бестселлер”: “Колобок” самая востребованная книжка, детская литература, март 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за март.

На первой горизонтали - книжка “Колобок”. Сказка о колобке встречается в русском и украинском фольклоре, а также имеет своих аналогов у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Рассказ “Кто живет в домике” на втором месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

На третьей горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На следующей строке детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и комната секретов” на пятом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На шестом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и узник Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако Блэк своей судьбой каким-то образом связан с Гарри.

Седьмое место занимает “Снежная королева” Андерсена. Знаменитая сказка представлена в оригинальном оформлении. В книге отделяющиеся картонные герои. С их помощью ребенок может инсценировать собственное представление.

“Пинокио” Карло Колоди занимает восьмое место. Невероятные приключения деревянной куклы Пинокио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации книги отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

Девятое место занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают тяжелые испытания.

На десятом месте - книга Гектора Мало “Без семьи”. Роман “Без семьи” - самое известное произведение французского писателя Гектора Мало. Главным героем романа является Реми -бедный мальчик, которого в возрасте десяти лет отчим Барберен продает бродячему музыканту Виталису. Приключения Реми начинаются в селах и городах Франции и Англии. Несмотря на многочисленные трудности, Реми никогда не отчаивается и преодолевает все испытания вместе со своими друзьями – музыкантом Матией, собакой Капи и обезьянкой Душкой.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).