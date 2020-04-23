Covid-19: в Иране выздоровели 64 843 человека

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране на 23 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1030, составив 87 026. За последние сутки в Иране в результате коронавируса скончались 90 человек.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 3 105 человек. По данным на 23 апреля, число выздоровевших увеличилось на 1 730 человек, составив 64 843.