В правительстве Израиля требуют открыть парикмахерские и цветочные магазины. REGNUM

Члены правительства Израиля обсудили дальнейшую отмену ограничений, связанных с карантином, однако вокруг этого шага разгорелась жаркая дискуссия, сообщает израильское издание «Последние новости».

По данным журналистов, спор возник на совещании после того, как некоторые министры заметили, что генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар-Симан-Тов добавил в проект правил пункт, запрещающий возобновление работы торговых центров, где находятся более 15 магазинов, не посоветовавшись с генеральным прокурором и не обсудив эту меру с другими должностными лицами.

Министр финансов Израиля Моше Калон раскритиковал этот шаг и потребовал немедленно разрешить открытие таких предприятий, как пункты обмена валюты и парикмахерские, поскольку они имеют решающее значение для экономики. Министр финансов также потребовал разрешить вынос продуктов из ресторанов, открытие цветочных магазинов и других предприятий.

Известно также, что более 300 торговых сетей и магазинов потребовали от правительства выполнения ряда требований, связанных с кризисом, который вызван карантином, в противном случае угрожая не открывать магазины.