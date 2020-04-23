На Пхукет впервые за 20 лет вернулись группы редких кожистых черепах. РИА Новости
На популярных туристических пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились большие группы редких кожистых черепах, сообщает The Sun. Из-за коронавируса туристы покинули курорты. И экологи обнаружили, что животные, которых в последние годы становится все меньше, делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия. По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в прошлом году не было такого количества отложенных яиц, потому что у черепах был высокий риск быть убитыми рыболовными снастями.
Этот вид земноводных - крупнейшие в мире морские черепахи, они под угрозой исчезновения в Таиланде. Животные откладывают яйца в темных и тихих районах, они не могут это делать на переполненных туристами пляжах. Эксперты также добавили, что численность не только этих черепах, но и других морских видов, таких как дельфины и дюгони, обитающих в регионе, также увеличилась.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен