Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна и других отложено

Судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других, назначенное на 15:00 23 апреля, отложено из-за эпидемической ситуации в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал защитник Сержа Саргсяна Амрам Макинян.

“В связи с продолжающейся в Республике Армения эпидемиологической ситуацией я представил ходатайство в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана с просьбой отложить судебное заседание с участием третьего президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна, которое было удовлетворено.

На основе совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе Армении, выяснилось, что посредством организации и при содействии третьего президента Армении Сержа Саргсяна, владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Армении Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Армении Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении в ходе реализации программы государственного содействия для 15 миллионов 391 765 литров дизтоплива были растрачены средства субсидий на сумму 489 миллионов 160 310 драмов.

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК Республики Армения, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюнян - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения.