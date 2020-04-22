Совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик проводили дистанционные совещания с середины марта, а также провели совместную видеоконференцию 21 апреля. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

“В ходе консультаций участники обсуждали влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регион и последние события на местах. Они также рассмотрели дальнейшие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, принятым 30 января 2020 года в Женеве.

Было отмечено, что из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пандемии COVID-19, осуществление ранее согласованных гуманитарных мер было отложено. Личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион, согласованные в Женеве, также были отложены. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается.

Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения прекращения огня и воздержания от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности. Они также выразили признательность за продолжающуюся работу офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ в нынешних обстоятельствах и подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторинга.

Учитывая огромные проблемы, с которыми сейчас сталкивается все население без учета политических границ и которые служат серьезным напоминанием о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду, что проявленная в ответе на пандемию решимость принесет творческий и конструктивный импульс мирному процессу. Сопредседатели обратили внимание на призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций от 23 марта к глобальным мерам по прекращению огня во время нынешнего кризиса в области здравоохранения и на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 19 марта.

Министры иностранных дел и сопредседатели МГ ОБСЕ договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить личные переговоры”.