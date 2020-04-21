18 граждан Республики Армения вернутся сегодня из ОАЭ

18 граждан Республики Армения вернутся сегодня из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

«Сегодня ожидается возвращение 18 наших граждан из Объединенных Арабских Эмиратов в Армению», - сказал Мнацаканян.