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18 граждан Республики Армения вернутся сегодня из ОАЭ

18 граждан Республики Армения вернутся сегодня из ОАЭ

18 граждан Республики Армения вернутся сегодня из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

«Сегодня ожидается возвращение 18 наших граждан из Объединенных Арабских Эмиратов в Армению», - сказал Мнацаканян.


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БелТА


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