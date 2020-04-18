Ни один студент с высокой  успеваемостью не должен быть отчислен   из-за неуплаты: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения шагов по ликвидации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на состоявшемся 18 апреля совещании были представлены новые предложения. Были обсуждены шаги, направленные на поддержку сферы образования, в частности, студентов и вузов. Были затронуты вопросы, связанные с компенсацией полугодовой оплаты за обучение студентов с высоким уровнем успеваемости, а также механизмами субсидирования студенческих кредитов.

Подчеркнув важность этой поддержки, премьер-министр отметил, что ни один студент с высоким уровнем успеваемости не должен быть отчислен из вуза из-за неуплаты за обучение, и правительство будет оказывать им максимальную поддержку. Никол Пашинян поручил доработать предложение по результатам обсуждения и представить окончательный вариант.

Затем были подведены итоги 13 утвержденных правительством мероприятий, были затронуты возникающие в рамках реализации программ вопросы и предложенные решения. Премьер-министр поручил ответственным лицам продолжать предпринимать необходимые шаги для быстрого решения проблем, обеспечения плавной реализации событий и оказания полной поддержки бенефициарам.

В ходе совещания также состоялся обмен мнениями о расширении круга нуждающихся в социальной помощи лиц. Премьер-министр подчеркнул важность продолжительной работы по выявлению уязвимых социальных групп и дал соответствующие поручения.

Был обсужден ряд идей, связанных с поощрением деятельности предприятий.